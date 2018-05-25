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﻿演出業協會促政府嚴打「黃牛黨」

2018-05-25 列印
■陳淑芬（左四）等演出業協會成員出席記者會。
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　　演出業協會主席陳淑芬等昨舉行記者會，促請政府加強打擊炒賣演出活動門票的「黃牛黨」，保障業界及消費者權益，該會建議包括政府部門加強執法、提高罰則阻嚇及增加炒賣成本、立法監管二手炒賣平台等。對於有不少樂迷、排隊購票者倡議「門票實名制」防轉手炒賣，協會方面認為執行會有困難。談到有網民質疑舉辦機構或贊助商的「內部認購門票」或被人利用作炒賣，協會指合辦各方均受合約約束，如出現問題可終止合約。

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