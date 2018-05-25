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﻿霆鋒贏名廚獲祝賀感榮幸

2018-05-25 列印
■霆鋒勝出後和David到惜食堂下廚行善。
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　　謝霆鋒早前在FOX的美食競技節目《名廚爭鋒》中，與加拿大名廚David Rocco大鬥廚藝勝出，更獲FOX傳媒集團亞洲製片總監Sam Gollestani致函祝賀道：「我們感謝您的參與，並祝您今後的烹飪事業中再鑄輝煌！」霆鋒坦言感到好開心又榮幸，將來會繼續努力，希望讓世界各地不同的人知道，中菜也可以時尚和健康。

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