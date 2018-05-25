﻿姊妹團洛杉磯開心聚餐 阿嬌留酒店養精蓄銳 至靚新娘明嫁賴弘國

現年37歲的鍾欣潼（阿嬌）將於香港時間明日，於美國洛杉磯與未婚夫賴弘國舉行婚禮。出嫁在即，阿嬌剛與蔡卓妍（阿Sa）完成Twins美加巡迴騷，就留守酒店爭取時間休息，以最佳姿態成為幸福人妻，未有聯同姊妹團阿Sa、鄭希怡和經理人霍汶希等食韓燒歡聚！本報記者



鍾欣潼（阿嬌）去年底公開認戀台灣醫生賴弘國後，兩人感情一日千里，今年初阿嬌生日當天更答應男友求婚，愛得相當甜蜜！雖然阿嬌和賴弘國工作忙碌，不過男方積極籌備婚禮，讓曾自言「好懶」的阿嬌可專心與蔡卓妍（阿Sa）繼續舉行Twins巡迴演唱會。



眾人歎韓燒 準夫妻未現身



阿嬌早前與阿Sa啟程飛往加拿大的多倫多，展開Twins美加巡迴騷，盛傳完成巡唱後，阿嬌將和未婚夫在香港時間明日（26日）美國洛杉磯舉行婚禮。應邀做姊妹的鄭希怡（Yumiko）一家三口日前已飛到當地旅遊兼做準備，當花女的梁浸浸亦開心地玩餐飽；「龍虎豹」好姊妹容祖兒則近日才發現美國簽證過期，無奈未能親自見證阿嬌出嫁。



至於Twins經理人霍汶希（Mani）及一眾工作人員已陸續到達洛杉磯，見證阿嬌出嫁成幸福人妻。難得聚首，Mani、阿Sa、Yumiko一家三口等一行十多人出動在當地食韓燒，不過相中未見待嫁新娘阿嬌和未婚夫賴弘國的身影；至於梁浸浸在相中雖未見與父母同坐，不過她亦玩到非常開心。Mani透露：「我們今晚難得聚首一堂，和阿Sa出外吃了韓燒，和梁浸浸玩了一晚好開心，新娘子留守酒店，爭取時間休息。」看來阿嬌完成多場巡場後，選擇深閨留守酒店爭取時間休息，務求以最佳狀態、靚爆出嫁！



巡唱笑容燦爛



剛與Twins完成美加巡迴騷的音樂人陳明道（Terry），昨亦分別在社交網貼出與Twins的合照，以及Twins在舞台上演出的靚相。至於Mani亦於日前分享Twins在美加多場演出的照片，相中可見阿嬌全程笑容燦爛，待嫁的喜悅心情洋溢！另外，昨有報道指，阿嬌將於洛杉磯一逾百年歷史的酒店舉行婚禮，邀請的賓客全是其至親好友，午後便會開始招呼賓客進場見證其人生大事。