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﻿祖兒形象多變：為觀眾帶來新鮮感

2018-05-25 列印
■工作人員為祖兒整理妝容。
■祖兒早前拍攝代言廣告。
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  容祖兒因簽證過期，未能飛赴美國出席好姊妹鍾欣潼（阿嬌）的婚禮派對，而祖兒早前為一醫學美容中心拍攝的新廣告則即將推出！拍攝當日，祖兒先後以鮮紅Deep V吊帶長裙、貼身裙及Bling Bling珠片上衣等造型亮相。

  談到歌藝了得，更獲讚擁潮流觸覺時，祖兒說：「好多嘢都要用時間歷練得來，就好似喺唱歌方面，係靠吸取經驗同歷練，從而用心感受，令自己更能投入感情，以融入歌詞中。而喺打扮方面，作為一位藝人，更要靠着多變嘅形象，為觀眾帶來新鮮感。而且我係比較積極進取嘅人，凡事敢於嘗試，希望可以挑戰自己，愈戰愈強！」

  祖兒續謂：「其實女人真係唔易做，因為身材同肌膚都好影響整個形象效果。所以保養真係好重要，而家我習慣每星期都會抽時間做運動Keep Fit！」
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