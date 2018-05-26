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﻿《前奏》勉勵年輕人 霆鋒吐心聲：追夢非朝夕

2018-05-26 列印
■霆鋒教火火「黑松露炒飯」，一邊吐心聲。
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        新一集《鋒味前奏》中，霆鋒繼續和火火傾心事，火火問霆鋒對自己有何不滿？霆鋒笑說自己是處女座，覺得所有嘢都「未夠好、再嚟過」，所以每樣嘢可以「玩」好耐。此時，火火突然同霆鋒講對不起，「對唔住呀師傅，我以前聽住你首《壞習慣》，覺得壞乜鬼嘢習慣啫你！但之後《潛龍勿用》、《活着VIVA》嗰啲，成日煲㗎！」霆鋒不怒反笑說：「我好多謝你咁誠懇……所以你話我中間啃咗幾多年吖。時下嘅年輕人追夢，唔係一朝一夕。」
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