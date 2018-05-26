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﻿西城秀樹設靈 親友哀祭

2018-05-26 列印
　　日本一代巨星西城秀樹上周三因心臟衰竭病逝，終年63歲，昨於東京青山葬儀所設靈，今日上午舉殯。

　　西城的靈堂參照他在74年於大阪球場開騷的舞台設計，遺照是他在01年所拍的宣傳照。與西城同封「新御三家」的鄉裕美及野口五郎、藤原紀香、森昌子等親友紛至弔唁。鄉裕美受訪時悲痛地說「他走得太早，很心痛」。

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