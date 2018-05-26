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﻿《飛虎》下周劇情推介 ﻿吳卓羲﻿﻿大義滅親拉老竇﻿

2018-05-26 列印
■宇航(苗僑偉飾)按約定將情報箱交畀逸泰，潛伏嘅恐怖份子突然開火，一場激戰後，兩人逃到木材廠。家俊趕至，對逸泰舉槍相向。
■家俊請雅璇(陳凱琳飾)幫忙調查案件，其間發現被人Follow，為免雅璇捲入局中，家俊諗盡方法包括騷擾及強吻，調查行動不歡而散。
■宇航識破逸泰的邪惡真面目，兩人正式反目。
■家俊一早開始懷疑爸爸逸泰，之後跟蹤對方至木材廠，逸泰重傷下被兒子親手拘捕。
■同恐怖份子駁火，宇航不幸中槍受傷。
■自父親被拉後，家俊及家朗(黃宗澤飾)開始互相理解，兄弟間的心結逐漸解開。
■O記同毒販在碼頭展開激烈槍戰，飛虎隊增援，漁船爆炸，以菲(王敏奕飾)為救人質墮海昏迷，家朗捨身相救。
■經歷捨身相救後，家朗同以菲約會，終成戀人。
■逸泰坐監，曼娜(伍詠薇飾)惡意來訪，除揭露當年愛恨恩怨外，更揚言要重拾與家朗的母子關係，並展開復仇計劃。
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　　由苗僑偉、吳卓羲、黃宗澤及梁烈唯等主演的邵氏網劇《飛虎之潛行極戰》於內地網站播放點擊衝破30億，打破歷年港劇在內地網點擊率紀錄，台前幕後勁興奮，下周一將舉行大型祝捷會。而下周劇情去到邪惡的高逸泰(吳岱融飾)被正義的囝囝高家俊(吳卓羲飾)大義滅親，親手繩之於法。 撰文：廖思慧

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