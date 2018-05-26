﻿「龍虎豹蛇」洛杉磯大團圓 阿嬌獲祖兒驚喜趕抵送嫁

鍾欣潼（阿嬌）與台灣醫生未婚夫賴弘國，於香港時間今日（美國時間為25日）在洛杉磯舉行結婚派對，姊妹團成員蔡卓妍（阿Sa）、鄭希怡（Yumiko）等早已抵當地準備，容祖兒因簽證過期未能跟大隊出發，幸祖兒終趕及獲發簽證，並飛抵當地給阿嬌送上驚喜，「龍虎豹蛇」四位姊妹齊腳勁開心！



現年37歲的鍾欣潼（阿嬌）和未婚夫賴弘國，將於今日於美國洛杉磯舉行結婚派對。阿嬌抵埗後養精蓄銳，勢做最美麗新娘，好姊妹蔡卓妍（阿Sa）、鄭希怡（Yumiko）及何超蓮等亦陸續抵達洛杉磯；容祖兒因美國簽證問題未能一起出發，幸好在最後一刻成功取得簽證，並順利飛抵洛杉磯驚喜現身，齊齊見證阿嬌出嫁！



祖兒：經歷最驚險四天



祖兒、阿Sa和Yumiko各自在社交網分享和阿嬌的搞笑組合「龍虎豹蛇」合照，更笑言終「齊腳開枱」呢！祖兒則留言自爆出發前繼續「蝦碌」到底，「傻人有傻福，經歷了最驚險的四天，機票改了又改，噚晚出境又唔記得帶身份證，在飛機又成晚瞓唔着，到埗後仲唔見咗頂帽，頭大容量細的悲歌，總之過程唔重要最緊要結果，我終於在最後一刻拿到簽證，可以給我最親愛的嬌一個驚喜」。至於超蓮抵當地後也和友人在當地玩樂。



會場佈置浪漫花海



阿嬌和賴弘國舉行派對地點是有近百年歷史的五星級酒店Millennium Biltmore，無線採訪隊伍攝得阿Sa、Yumiko等現身酒店，亦見到工作人員在籌備會場，場內以阿嬌最喜歡的紫色鮮花佈置出浪漫花海。據悉，一對新人派發的請柬顯示，今次舉行的是「Pre-wedding」，獲邀到當地出席的來賓可於香港時間今日凌晨3時許到場。今日一對新人將不會註冊及行禮，前一晚亦沒進行傳統「上頭」儀式，留待年底在港才進行所有儀式。



本報記者