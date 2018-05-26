  • 2018年5月26日 星期六
  • 30º
  • 80%
熱門： 馬逢國旺角殺街巴士特金會明華大廈

日報新聞 > 娛樂

﻿王家衛晉身哈佛大學榮譽博士

2018-05-26 列印
■王家衛（右）偕太太到美國領博士學位。
Previous Next

　　名導王家衛曾於多個國際電影節屢獲殊榮，美國時間前日獲名人輩出的名校哈佛大學頒授文學榮譽博士學位，表彰他在電影藝術領域的成就及影響力；王家衛更成為首位獲此殊榮的亞洲導演。

　　頒授博士學位當日，王家衛的太太亦有到場見證，王家衛在儀式後表示：「能夠在擁有近400年光輝歷史的哈佛大學得此禮遇，我感到與有榮焉。」之後除感謝家人、同事、朋友外，又特別講到：「我生於上海，成長在香港。今天這份殊榮不單表彰我個人，同時也是對兩座親愛的城市的肯定。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd