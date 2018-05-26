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﻿男粉絲跪地示愛 秀智：好心動！

2018-05-26 列印
■秀智以短裙上陣騷長腿。
■秀智（左）在台上獲男粉絲跪地送花示愛！
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　　韓國「國民初戀」裴秀智將於今日舉行首個香港粉絲見面會，昨日抵港的她傍晚舉行記者會，率先跟獲邀的200名粉絲見面。

　　大騷香肩和美腿的秀智被問到完成亞洲粉絲見面會後會否稍作休息？她大賣口乖稱自己是牛、很熱愛工作，與粉絲一起的時間就是她的「充電」時間呢！

　　另外，大會安排3名粉絲向秀智送花，有男粉絲更跪地示愛、以韓語說：「我愛你！」又兩度高呼「加油」為她打氣，冧到秀智甜笑兼似把男友李棟旭「拋諸腦後」，竟說：「好心動！」當落台與粉拍大合照時，她亦識做地以手勢大派「心心」！
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