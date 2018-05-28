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﻿上海玩鬥戲 古仔Chilam 尷尬互望

2018-05-28 列印
■古仔在戲中是反貪模範。
■古仔（左）與Chilam對望時十分尷尬。
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        古天樂和張智霖（Chilam）昨於上海出席新片記者會上大鬥演技，互望時一臉尷尬甚惹笑。

        古天樂、張智霖（Chilam）、鄭嘉穎及鄧麗欣等主演的反貪動作電影《L風暴》，將於8月底在香港及內地上映，昨日一眾演員到上海出席發佈會。其間演員大玩「眼神」遊戲，當古仔與Chilam要互望做表情時表現尷尬，笑爆全場！Chilam大爆古仔的養生秘訣是每逢拍戲的早上至下午都不吃飯，直到晚上才吃，古仔隨即解釋此習慣已維持多年，向來也是在晚上收工後才吃飯。

　　而嘉穎分享與古仔一場船上打戲時，由於普通話「船」與「牀」發音接近，他一度說成牀戲，令觀眾笑爆嘴。

本報記者
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