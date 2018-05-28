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﻿張寶兒否認借男友喪父賣廣告

2018-05-28 列印
■張寶兒認為自己的言論被網民誤會。
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　　張寶兒的男友袁偉豪早前丁父憂，她於社交網分享身在郵輪的相片及一篇感言，有網友質疑是借袁父離世「賣廣告」。

  張寶兒昨出席無線節目《海上夏日遊樂園》記者會時稱，有關留言是發自內心，透露當時身處的地點卻引起誤會有點不開心，下次留言會小心一點。
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