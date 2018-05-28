  • 2018年5月28日 星期一
  • 34º
  • 51%
熱門： 腐液狂徒高鐵居屋鬆獅犬土地大辯論

日報新聞 > 娛樂

﻿賴弘國晒大合照 ﻿阿嬌﻿﻿夫唱婦隨Like爆﻿

2018-05-28 列印
■阿嬌前日與賴弘國舉行婚禮。
■賴弘國分享的親友大合照，獲阿嬌按「Like」。 網上圖片
■阿嬌在婚禮上將花球交給阿Sa。網上圖片
Previous Next

　　鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國於美國洛杉磯舉行結婚派對後，賴弘國翌日分享雙方親友大合照說「My Family」，阿嬌即夫唱婦隨按「Like」O氹老公！

本報記者

　　鍾欣潼（阿嬌）和台灣醫生賴弘國於香港時間前日在洛杉磯舉行結婚派對，回港才進行註冊手續。

　　蔡卓妍（阿Sa）、容祖兒、鄭希怡（Yumiko）等好姊妹已稱呼阿嬌為賴太，賴弘國昨日於社交網貼出雙方家長及兄弟姊妹團等親友的大合照，並留言「My Family」，冧得阿嬌即時向老公分享的相片按「Like」！據經理人霍汶希（Mani）透露，阿嬌和老公會在美國多玩幾天。祖兒則相約Mani逛街玩街拍；已返港的阿Sa分享在美參觀博物館的相片，亦上載一碗鮑魚麵的圖片，並透露是回家第一餐。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd