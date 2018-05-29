Bianca非常感激名師教導，令佢可以展現全新嘅自己：「我好鍾意呢啲跳舞場面，第一場有啲『甩漏』，自己當然想做到100分。其實排舞初期經常忘記舞步，又覺得有啲後悔，覺得唱歌就唱歌，點解要加入跳舞元素，點解要增加難度？後來就覺得是好好嘅挑戰，會令整場騷更好睇，慶幸有呢個機會。」另大會再次不惜工本邀請世界知名樂團New York Jazz Cats伴奏，同Bianca把靚聲非常配合。
開Show首跳辣身舞 胡琳難得Sexy
Bianca非常感激名師教導，令佢可以展現全新嘅自己：「我好鍾意呢啲跳舞場面，第一場有啲『甩漏』，自己當然想做到100分。其實排舞初期經常忘記舞步，又覺得有啲後悔，覺得唱歌就唱歌，點解要加入跳舞元素，點解要增加難度？後來就覺得是好好嘅挑戰，會令整場騷更好睇，慶幸有呢個機會。」另大會再次不惜工本邀請世界知名樂團New York Jazz Cats伴奏，同Bianca把靚聲非常配合。
專偷襲OL 警主動調查 中環摸臀色魔閃電落網
中環行人天橋，人流不息，竟有大膽「摸臀色魔」連環偷襲女途人，有關其惡行的短片網上瘋傳。警方高度重視事件，昨天主動出擊，派員到中環搜查，在九號碼頭對開鎖定一名形跡可疑的南亞裔男子，其所穿衣服與短片中的色...
2018-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
台拳擊教練畏罪吊頸亡 肢解女友 裝七膠袋棄置
台灣新北發生恐怖分屍案，板橋區二十多歲任職拳擊教練的朱姓男子和台大畢業的黃姓女友爭吵後行兇，涉殺人後再分屍。警方前晚發現七個裝屍的膠袋，疑兇朱男昨日被發現在新莊衞福部台北醫院旁上吊。消息指，朱男不但碎屍，還將屍體頭髮剃光，最後將案發現場清理乾淨，差點瞞過曾上門調查的警員。 據台媒報道，警方日前接獲黃女家人報案，指黃女無故失蹤五天。警方調查指朱男雖已婚，但疑與妻子關係不好，獨自住在板橋家中。本月二十日朱男與死者黃女及其家人吃飯，當晚十時與黃女一同回家，其後閉路電視再沒有拍攝到黃女，懷疑她於二十日晚間到二十一日遇害。閉路電視片段又顯示，朱男二十日晚間頻繁進出家門，並拿著多個袋子...
2018-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
特朗普：北韓具潛力成經濟強國 美朝板門店籌備峰會
美國總統特朗普證實，美國一個代表團周日進入南北韓非軍事區板門店休戰村北韓一方的統一閣，與北韓官員進行會談，商討美朝預定下月十二日在新加坡舉行高峰會的安排。特朗普發推文，指如果兩國順利舉行高峰會，將有助北韓發揮強大潛力，北韓將來有一天可以成為經濟強國。 特朗普周日在Twitter發佈訊息說：「我們美國代表團已經抵達北韓，為金正恩和我的高峰會作出安排。我真的相信北韓具有強大潛力，有一天會成為經濟和金融強國。」特朗普這番言論似乎對「特金會」如期舉行感到樂觀，與數天前他宣佈取消峰會的言論，大相逕庭。 另一方面，有報道引述南韓總統府官員指南韓總統文在寅可能前往新加坡，加入美朝峰會，進...
2018-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
洋房備受追捧 南區豪宅睇樓成交量俱靠穩
港島南區豪宅近期的睇樓量平穩，睇樓客中有約四成專睇洋房。整個成交平穩，當中以洋房表現較優，黃麻角道的富豪海灣上月連錄3宗洋房易手；另大潭紅山半島亦有放盤多時的洋房，以約8200萬元售出。陽明山莊盤源缺...
2018-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
21世紀教育暗盤升兩成 五窮月無礙新股火熱
五窮月無阻新股熱情，21世紀教育（1598）超購107.6倍，上市前夕暗盤升兩成，每手最多賺690元。以港式燒味起家的太興飲食集團傳將於今年上市，料集資一億美元（約7.8億港元）。由騰訊（700）任大...
2018-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
巴拿馬志在試陣 北愛好「細」界
歷史性首次打入世界盃決賽周的巴拿馬，目前仍未落實最終大軍名單，預計明早與北愛爾蘭進行的友誼賽，亦以試陣為主。至於後者雖然無緣打入決賽周，但陣容實力依然佔優，今仗有力反客為主，一於直取客勝兼敲一球半入球「細」。 （香港時間周三早上9:00開賽） 巴拿馬目前的世界盃大軍初選名單多達三十五人，仍要為決選名單剔出十二名球員，因此教練達里奧高美斯或以今仗作最後測試，選出合心水的球員。該隊過去五場友賽僅得一勝一和三負，唯一勝仗更只是擊敗弱旅千里達，實力可想而知。 兩軍火力平平 相反，北愛爾蘭擁有不少高質素球員，包括效力西布朗的莊尼伊雲斯及麥奧尼，最近兩場不同賽事亦有勝和各一，對...
2018-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
羅馬尼亞 宏偉建築面面觀
對於羅馬尼亞（Romania）這個東歐國家，不少人也許仍停留在上世紀的鐵幕冷酷形象，然而只要來到該國首都布加勒斯特（Bucharest），印象定必改觀，這趟乘坐寰宇精品河船Uniworld S.S. ...
2018-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
首賽帆船奪亞 跳出香港 征戰匈牙利 梁朝偉 「食打氣飯」 笑得風騷
電眼影帝梁朝偉，每次見佢出親街都戴晒口罩、cap帽超低調密封靚仔樣，但日前晚上，美魔男就笑笑口好大方現身灣仔富豪飯堂福臨門。皆因近日偉仔人逢喜事精神爽，上周日(20日)首次參加維港帆船賽便旗開得勝，勇...
2018-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——敢於冒險 才能登頂峰
今年才十九歲的香港青年陳家希，上周一成功攀上世界之巔珠穆朗瑪峰，成為新聞人物。他昨天凱旋回港，展現出陽光笑容，希望以自己愛探險的精神，提振香港年輕人的士氣。 家希年紀輕輕，已經四出探險，先後征服了非洲的乞力馬扎羅山、澳洲科修斯科山和南美洲阿加瓜山，但他沒有停下腳步，向世界最高的珠峰進發，自言在攻頂途中，不止一次想過放棄，幸得親友支持，父親更親赴珠峰基地為他打氣，令他迸發鬥志，堅持下來，終於一舉登頂。他已定下目標，未來一年繼續向其他高峰和南北極進發。 家希的故事激動人心，在於他敢於冒險，有膽量挑戰自己的極限。香港經濟發達，一般家庭生活條件不太差，年輕人長成，家長呵護備至，猶如...
2018-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
喜之星勝程再豐收
史卓豐已接連三個賽馬日未嘗勝果，惟明晚七匹座騎中，大多具泥賽往績根據，當有望打破個人悶局。史卓豐昨晨表示，對新勝而臨的「喜之星」和「瑩之光」的贏馬機會最感樂觀，好運的話有望起孖。 來港時評分高達八十五分的「喜之星」，今季轉到羅富全馬房，並從歷來新低的二十五分起步，表現急速反彈，最近六仗得三冠兩亞及一席殿軍，明晚回師四班賽事，史卓豐認為對手雖然較多，但不足以構成連捷阻力︰「『喜之星』今季已完全適應環境，終可在陣上發揮出應有實力。上仗牠排在十四檔，起步後要耗力切入內欄，但於末段仍猶有餘勁，直路初發力出頭後便即彈離對手，輕鬆以個多馬位勝出，當中難度甚高。以其該役的表現推斷，今仗升...
2018-05-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6