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﻿開Show首跳辣身舞 ﻿胡琳﻿﻿難得Sexy﻿

2018-05-29 列印
■Bianca翻唱英文金曲《Wicked Game》時，與舞蹈員大跳辣身舞。
■Bianca穿絲質裙Show美腿。
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　　胡琳(Bianca)一連兩場《Shining Moment》演唱會圓滿結束，因為非首次開Show，Bianca為給Fans新鮮感，數月前已開始跟天王排舞師Sunny Wong(黃國榮)學舞，在演唱會上穿絲質裙子躺於桌上跟舞蹈員大跳誘人辣身舞，令全場觀眾尖叫。

　　Bianca非常感激名師教導，令佢可以展現全新嘅自己：「我好鍾意呢啲跳舞場面，第一場有啲『甩漏』，自己當然想做到100分。其實排舞初期經常忘記舞步，又覺得有啲後悔，覺得唱歌就唱歌，點解要加入跳舞元素，點解要增加難度？後來就覺得是好好嘅挑戰，會令整場騷更好睇，慶幸有呢個機會。」另大會再次不惜工本邀請世界知名樂團New York Jazz Cats伴奏，同Bianca把靚聲非常配合。

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