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﻿卸任後返加 雷莊兒拍西片做打女

2018-05-29 列印
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　　上年港姐冠軍雷莊兒快將卸任，加拿大的經理人覺得她浪費了1年時間，所以決定卸任後回加拿大發展。

　　她承認唔習慣香港生活節奏，而且加拿大有多份工作等着她，荷里活亦很需要中國面孔的動作演員，她之前便跟師父學詠春。她覺得時間過得很快，因參選認識到一班好朋友很開心，而最不捨得是一班好同事。而她在蒙特利爾讀書的男友當然非常支持她回加拿大發展。

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