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﻿喪禮紀念品遭拍賣圖利 西城秀樹粉絲嚴斥離譜

2018-05-29 列印
■西城喪禮派發的紀念卡，竟有人拿來拍賣，認真無良。
■鄉裕美開騷，聲言為西城會繼續努力唱歌。
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　　日本殿堂級男歌手西城秀樹本月16日因心臟衰竭離世，終年63歲。其家人於上周末為他舉殯，有逾萬粉絲送別，而出席喪禮的粉絲均獲贈一份紀念品，當中包括有西城秀樹明信片及他曾代言的咖哩。不過在喪禮翌日，竟然在拍賣網出現大量明信片，亦有人將整包紀念品以過萬日圓（約逾715港元）出售，甚至獅子開大口，叫價100至200萬日圓（約逾7萬至逾14萬港元）。不少西城的粉絲和網民均留言大鬧放上網炒賣者，指他們發死人財，行為離譜。

　　此外，與西城及野口五郎當年被封為「新御三家」的鄉裕美，在西城出殯後一天，他的巡迴演唱於神奈川橫須賀藝術劇場開幕，他在台上悼念好友，並稱會為西城繼續努力唱歌。

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