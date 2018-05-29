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﻿Kelly日本拗柴負傷拍MV

2018-05-29 列印
■Kelly到日本拍攝新歌MV。
■Kelly扭傷後爭取時間休息，免加重傷勢。
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　　陳慧琳（Kelly）今日推出新歌《花見小路》，早前更專程遠赴日本拍攝該曲MV。Kelly在MV中飾演失戀女主角，遊走日本的古城和寺廟藉以回憶昔日與男友的甜蜜時光。

　　不過此次日本之行卻發生小插曲，Kelly到埗後第一天竟不小心撞到石壆引致「拗柴」扭傷，工作人員隨即為她冰敷急救，希望消腫以及讓傷勢減至最低，Kelly表示：「本來MV拍攝很簡單，但因拗柴後拐下拐下，每行一步路都好辛苦！」受傷後的Kelly堅持拍攝，還在古城行樓梯，可謂一步一驚心，幸而最終順利完成拍攝。

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