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﻿余香凝性感食沙嗌飽

2018-05-29 列印
■余香凝性感上陣拍MV。
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　　余香凝早前為新歌《黑暗之外》拍攝MV，該曲講述她因低潮而掉進充滿泥濘的黑暗世界，愈掙扎卻被埋得愈深。拍攝當日，余香凝以一條白色吊帶連身裙上陣，試位時已毫不錫身把整塊臉貼在沙上。

　　至正式拍攝時，除了有淋雨濕身一幕外，為營造「被埋」效果，拍攝團隊索性拿起鏟把沙倒在余香凝身上。對於這次拍攝濕身兼攤在沙堆上，余香凝稱：「頭先淋雨都幾凍，而且沙混合了石，所以我雙手皮膚都紅了。」她又笑言今次拍攝似做「磨砂」，又謂「食沙食到飽」呢！

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