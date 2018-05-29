﻿首賽帆船奪亞 跳出香港 征戰匈牙利 梁朝偉 「食打氣飯」 笑得風騷

電眼影帝梁朝偉，每次見佢出親街都戴晒口罩、cap帽超低調密封靚仔樣，但日前晚上，美魔男就笑笑口好大方現身灣仔富豪飯堂福臨門。皆因近日偉仔人逢喜事精神爽，上周日(20日)首次參加維港帆船賽便旗開得勝，勇奪亞軍，現已跳出香港，跟隊友征戰匈牙利嘅歐洲帆船賽，有機為港爭光！當晚見偉仔心情勁靚，約咗獲獎無數嘅金像美指奚仲文等電影界好友飯局後喺門口逐一hug hug又say bye，見友人不斷拍佢背笑笑口打氣，一齊為靚佬征戰國際賽集氣囉！



下月又大一歲嘅神級美魔男偉仔，歲月喺佢身上不留痕外，亦無阻呢位「運動控」不時出海滑水、去日本滑雪等。原來演技無得彈嘅偉仔近年更瘋愛上玩帆船。日前，佢首度參加遊艇會舉辦、有逾百年歷史嘅春季帆船賽「處男」得獎，偉仔嘅船隻DAVINLOONG喺90隻帆船中脫穎而出奪亞軍，相當威水。賽後，偉仔自爆去年曾報名參加瑞士一個帆船賽，交咗報名費及聘請海外水手後，卻因為拍攝電影《風再起時》需要苦練鋼琴，無奈放棄賽事。不過，今年佢再接再厲，現已遠赴匈牙利參加一個歐洲帆船賽，希望汲取多啲大賽經驗，又可以喺專業船員身上偷師。



慶功兼gathering



偉仔愛妻劉嘉玲近日忙綵排7月上演嘅舞台劇《奪命証人》，人夫就可以專心備戰。日前晚上，贏咗比賽嘅偉仔心情大好，穿上潮黑tee牛仔褲casual look，宴請合作無間嘅影壇老友奚仲文等，與及另外兩男一女友人去福臨門，更自備靚紅酒出席開心飯局。五人包房開餐慶功，最緊要係替偉仔加油，征戰匈牙利嘛！眾人食足三個半鐘至十時半，偉仔拎住樽酒與友步出，眾人依依不捨喺門口繼續吹，之後偉仔和眾男友人攬攬道別，見奚仲文等不斷拍佢背笑口打氣，偉仔又蓮子蓉咁面口，對出賽打咗支強心針啦！



採訪 : 張詠森、李維隆