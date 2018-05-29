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﻿現身東歐參賽

2018-05-29 列印
■網友po相並讚梁朝偉溫和儒雅。（網上圖片）
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  早於上周四（24日），已有網友大晒喺東歐巧遇男神梁朝偉嘅合照，照片中偉仔穿白外套黑褲孭背囊，打扮休閒。
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