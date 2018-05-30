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﻿釗峰期待去冰島 ﻿琦琦﻿﻿恨睇老公演衛斯理﻿

2018-05-30 列印
■琦琦說過幾日老公回港後再計劃父親節節目。
■何超瓊（右二）和釗峰（右）等齊出席發佈會。
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　　琦琦、何超瓊及釗峰等出席《國際新生代時裝設計師巡演》香港發佈會，琦琦以設計師身份到場並透露7月或會隨隊到巴拿馬，由於女兒放暑假所以或會帶囡囡同行。

　　提到就快父親節，琦琦指老公任達華在外地工作，一家人已久未見面，她還自爆想看老公在劇集《冒險王衛斯理之支離人》中扮大佬，惜未有時間。另琦琦設計的珠寶品牌現於自己的工作室售賣，稍後計劃在其他店舖寄賣。問到女兒會否是品牌擔任模特兒？琦琦笑指女兒年紀尚輕，雖然有條件，但等囡囡大點再決定將來想做甚麼。

　　釗峰獲活動邀請，6月尾將代表香港到冰島表演及進行文化交流，首次去冰島，他坦言很期待。

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