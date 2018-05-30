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﻿首做女一壓力大 湯怡拒裸泳賀票房大賣

2018-05-30 列印
■湯怡話若票房好會親自下廚慰勞台前幕後。
■日前，原島大地（右）終於抽到時間來港兩日做宣傳。
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        湯怡昨日到商台宣傳新戲《某日某月》。對於首次做電影女一，湯怡坦言之前以為唔會太大壓力，但估唔到壓力大得失眠，笑言感覺像懷胎10月的待產母親。

        因為居於日本的男主角原島大地要返學，故湯怡獨力承擔宣傳工作，做了接近50場優先場謝票，幸好反應不錯。她笑說：「好似無咗一半咁。（叫洪卓立安慰你。）我心入面只得原島大地。」湯怡又大爆曾跟導演及原島大地傾過，若票房大賣會各自裸泳謝票。她笑說：「裸泳我OK嘅！（有圖先有真相喎！）咁都係留返畀男士。」
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