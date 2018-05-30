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﻿肥媽帶挈搵真銀 陸浩明努力儲老婆本

2018-05-30 列印
■陸浩明坦言是傳統男人，希望先結婚後生B。
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　　因為經常拍住肥媽做節目，陸浩明有好多搵真銀機會，近日獲邀出席火煱店任剪綵嘉賓，提到肥媽？他指肥媽好忙，拍完節目要到世界各地湊孫。

　　問到有冇興趣同肥媽一齊做生意？他說:「都想㗎，可能開糖水店，因為私房菜太困身。」

　　肥媽經常在節目中催婚，陸浩明就話對方行動已經升級：「佢直接叫我生小朋友，依家肥媽係催生！本來想買咗樓先結婚，但係樓價日日升，拍完節目再睇又升好多，所以現時正努力儲老婆本。」
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