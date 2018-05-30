  • 2018年5月30日 星期三
  • 32º
  • 63%
熱門： 庭內拍照海港城劫案酷熱天氣游泳城市白韻琴

日報新聞 > 娛樂

﻿軒仔敗家多年已學精 Fiona家藏數百對鞋

2018-05-30 列印
■Fiona與好友方大同鬥打機，竟輸了10萬分。
■張敬軒自言現已學懂如何花錢及保值。
Previous Next

　　薛凱琪（Fiona）、方大同與張敬軒昨晚出席品牌活動，Fiona自言因拍戲被不舒服的鞋弄損腳，加上穿高跟鞋跳舞曾導致腰傷，所以最重視鞋，每次搬屋都要求設計師整一間鞋房收藏數百對鞋。大會安排Fiona和方大同鬥打鋼琴遊戲機，她原以為大同不會打機一定輸，豈料她打到流汗，大同則表現輕鬆，最終她輸10萬分。

　　另外，張敬軒早前在訪問自爆曾以40萬買下只值30萬的鑽戒，慘變「水魚軒」，昨晚軒仔自嘲敗家多年已學精，蒸發一間豪宅當交「學費」，學懂花錢保值，更想再買樓接父母來港。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd