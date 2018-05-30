「星爵」與「戰狼」吳京開餐密斟
犯18案判囚終身 出獄劫太子珠寶 賊王重出江湖極速就擒
上周三兩名悍賊閃電劫走海港城一家珠寶店價值五百萬元的鑽飾，警方調查後，過去兩日在油麻地拘捕兩名男子，起回全部贓物。據悉，其中一名疑犯為六十歲的何X成，他有珠寶大盜之稱，上世紀八十及九十年代糾黨械劫十八...
2018-05-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
台女主播中四刀亡 前度闖屋開殺戒
台灣繼日前拳擊教練殺死女友並分屍七袋後，周一晚間台北中山北路又發生情殺案，曾任「17直播」女主播的二十六歲邱姓女子遭二十七歲廖姓男友持水果刀殺害，身中四刀不治。 據報，警方前晚七時許接報到邱姓女子住處，發現醉醺醺的廖男，倒臥的邱姓女子背部有兩處刀傷及手臂共四處傷，送院搶救不治。警方逮捕廖男，在牀邊查扣一把沾血的水果刀，由於廖男喝醉，無法作供。警方發現廖男袋裏放着遺書，兩張半的篇幅寫滿對邱女的怨恨，指她早就沉迷於牛郎店。昨午廖男接受問話時，有指他崩潰自殘，又哭訴不是故意作案，希望被判死刑。廖男供稱，他跟邱女拍拖後，發現她從事色情工作，又與牛郎糾纏不清，女方提出分手。事發當晚他...
2018-05-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中朝俄首腦傳將聚首青島
正當美國和北韓官員為「翻生」於六月十二日在新加坡舉行的美朝峰會進行斡旋之際，昨有消息指金正恩將於下周六（六月九日）到青島，特金會星洲舉行前跟中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京會面。 中國國家主席習近平今年親自主持的第二場外交大事「上海合作組織峰會」，將於六月九日至十日在青島登場。國務委員兼外交部長王毅宣佈，結合青島峰會，與會的俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯及伊朗總統將會順道訪問中國，並與其他有關國家領導人舉行雙邊會見，即是說俄羅斯總統普京也會出席。 昨日中國人權民運中心引述消息指，金正恩將與習近平和普京在六月九日進行會談。 有指，金正恩早前在大連與習近平進行第二次會面，從大連乘高...
2018-05-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
換樓用家主導 東半山豪宅優質盤源紛錄承接
豪宅市場近期表現不俗，其中港島東半山屋苑交投更錄得明顯增加，但業主相當惜售，議價空間不大，當中樂活道錄得樂活臺有3房單位在零議價下，以約2600萬元獲承接；另錄得渣甸山慧景園有低層戶，業主反價18萬元...
2018-05-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美對中國貨加徵稅名單將公佈 意政局不穩 美股急挫391點
美股周二早段跟隨外圍走低，杜指初段曾跌234點，見24518點；標指和納指亦跌0.7%和0.3%。意大利和西班牙的政局不穩，引發投資者拋售該地國債和歐羅，同時，美國總統特朗普表示下月會向中國總值500...
2018-05-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頹「俄」送上門 奧地利開「大」餐
今屆世界盃主辦國俄羅斯今晚熱身賽將遠征奧地利，力圖提升狀態。不過該隊向來於友賽表現不濟，相反奧地利自去年十月起於各賽事保持全勝，配合今季演出穩定的射手阿拿奧杜域，有力輕鬆取勝延續勇態，一於直取主勝及補飛兩球半入球大。（香港時間周四凌晨2:45開賽） 俄羅斯為備戰下月開鑼的世盃決賽周，今晚將會與奧地利拍跳。 阿拿奧杜域腳風順 然而該隊近期的友賽成績慘不忍睹，過去六仗僅得一勝兩和三負，加上射手迪斯尤巴自一七年起未嚐替俄羅斯士哥，今仗難有勝望。 雖然奧地利無緣今屆世盃，不過他們於友賽仍會全力以赴，近三場悉數奏捷。況且，陣中鋒將阿拿奧杜域今季在英超為韋斯咸入十一球，近兩場友...
2018-05-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
登場實況 Kia好玩新主角
韓國起亞（Kia）代理早前在Ritz Carlton酒店舉行大型發佈會，主角包括全新Stonic 1.0T入門玩樂車，以及新版Stinger GT-line 2.0T後驅房跑車。文、圖：彭志揚 ...
2018-05-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
偕窈窕妻 幫B女攞出世紙 李璨琛醉駕停牌 變專業奶爸
42歲嘅李璨琛(Sam)與時裝設計師太太梁志瑩(Pae)於2012年拉埋天窗，結婚多年恨仔恨到發燒。去年李太終於首度佗B，小公主元元今年3月25日出世，Sam榮升人父，撞正醉駕罪成，被判社服令及停牌1...
2018-05-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——議會開快車 市民開心
新一屆特區政府開局較好，這個良好的勢頭持續，在過去幾個月體現在立法會撥款效率上，政府多項民生和基建撥款申請均順利通過，惠及市民，符合社會需要。現在離立法會暑期休會尚有兩個多月，公眾期望議員在重要議題上緊貼主流民意，盡快作出決定，不要蹉跎歲月。 特首林鄭月娥在今年三月發出呼籲，指她很擔心今屆立法會審議撥款的進度，隨後她與不同派別議員見面，希望加速處理與民生相關、有逼切性的項目，最後同意以先易後難的方式，重新排序各項撥款申請，交由工務小組和財委會審議。過去兩個多月下來，終見成果。 議員在工務小組通過總值六百八十億元的工程計劃，包括醫院等重要基建；亦在財委會直接通過一百一十三億元...
2018-05-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——威震天俊仔唔放手
今次賽事的焦點除了有莫潘之爭外，最引人注目的，是一向在泥戰成績出眾的石廄有七駒配了梁家俊。當大部分人都在推敲七駒中哪一匹是真命天子時，筆者較在意的，反而是梁家俊並沒揀騎石廄馬的第二場。 第二場四班一八...
2018-05-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6