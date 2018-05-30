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﻿「星爵」與「戰狼」吳京開餐密斟

2018-05-30 列印
■基斯與吳京搭晒膊頭影相，老友鬼鬼。網上圖片
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　　《銀河守護隊》系列演「星爵」的荷里活男星基斯柏特，最近到了內地宣傳新片《侏羅紀世界：迷失國度》，同行還有女主角布絲達拉斯侯活及導演J.A. Bayona。其間基斯在個人社交網站上Post了一張與吳京的合照，見他們搭晒膊頭好老友，基斯更鬼馬的指住吳京，還留言表示好榮幸同「戰狼」吳京食飯，又表示好期待《戰狼III》，不知是否會加盟第三集演出。其後吳京亦在微博上大晒與基斯的合照，還扮恐龍認真搞嘢。



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