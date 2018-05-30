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﻿父愛氾濫

2018-05-30 列印
■阿Sam坦言最珍惜每朝攬囡囡嘅寶貴時間。
■日前，李太替愛女開咗個ig，公佈B女英文名叫Lucy。出世時重6磅9嘅Lucy，現兩個月大表情多多，勁cute。
■囡囡滿月，阿Sam終於夠膽替小公主洗白白，話要「做好呢份工！」
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唔經唔覺，阿Sam嘅小公主元元已兩個月大嘞！新手daddy由當初唔識餵奶、替囡囡沖涼，每日跟太太學習，終於學會獨立湊女，仲好enjoy每朝起身逗小情人玩嘅珍貴時刻。
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