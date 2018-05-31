伊健雖未能像Jimmy一樣親身到前線參與救援，但他和林珊珊都捐出一日人工，發揮「1+1」的力量。經過與Jimmy的接觸後，伊健讚歎「做無國界醫生唔係咁簡單」，正在學習寫劇本的伊健，有意日後以無國界醫生的故事為藍本，撰寫電影劇本。
伊健捐一日人工撐無國界醫生
伊健雖未能像Jimmy一樣親身到前線參與救援，但他和林珊珊都捐出一日人工，發揮「1+1」的力量。經過與Jimmy的接觸後，伊健讚歎「做無國界醫生唔係咁簡單」，正在學習寫劇本的伊健，有意日後以無國界醫生的故事為藍本，撰寫電影劇本。
政商界盛事 下月獅城設宴 李柱銘兒 莎莎千金 周末拉埋天窗
民主黨創黨主席李柱銘的兒子李祖詒（Joseph）好事近，他與「化妝品王國」莎莎國際控股主席郭少明幼女郭詩雅（Kitty）蜜運成功，周末在港行禮，兩人近日派帖，邀請城中一批名人下月中飛新加坡參加兩人婚宴...
2018-05-31
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美稱為保國家安全 500億中國貨下月加徵關稅
中美貿易戰仍存變數！美國白宮發聲明指，下月向中國總值五百億美元商品徵收百分之二十五關稅。中國商務部回應指對此感到出乎意料，大陸官媒則指中方不怕打貿易戰。 美國白宮發表聲明，指將根據貿易法第三○一條，表示為「保護國家安全」將向總值五百億美元的中國進口產品，徵收百分之二十五關稅，六月十五日公佈最終中國進口商品清單。白宮還發佈針對中國的智慧財產權保護舉措聲明，自六月三十日起實施投資限制和出口管制。 商務部︰有悖共識 國家商務部作出回應指對白宮發佈的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。無論美方推出甚麼舉措，中方都有信心捍衞中國人民利...
2018-05-31
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美朝積極準備「特金會」 北韓特使攜金正恩親筆信訪美
美朝峰會落實逐漸明朗化，南韓傳媒報道，北韓派遣勞動黨副委員長兼統一戰線部長金英哲，以北韓領導人金正恩的特使身份，攜帶金正恩的親筆信函訪問美國。白宮發言人桑德斯證實，國務卿蓬佩奧本周會在紐約會晤到訪的金...
2018-05-31
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屋苑連錄破頂價成交
據星島地產網報道，樓市表現理想，用家積極入市，二手市場紛錄新高成交。其中，世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角城市花園11座高層C室，屬銀主盤，面積1205方呎，三房望海景，銀主起初叫價2750萬元，...
2018-05-31
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歐羅重上1.16水平 意政局緩和 杜指升306點
拖累全球股市周二下滑的意大利政治亂局，昨日在當選的反建制政黨再嘗試組閣下轉趨緩和，加上意國拍賣國債過關，歐洲股市除法國外均見回穩，意大利股市中段曾升1.5%，歐羅亦回升至1.16美元。美股早段亦見反彈...
2018-05-31
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除「烏」無難度 摩洛哥惡慣
摩洛哥近五場各賽事全勝，今晚世界盃熱身賽於瑞士中立場迎戰無緣決賽周的烏克蘭，可望順利奏捷。再者，該隊前鋒保達比過去六場國際賽共入五球腳風大順，身後又有效力史浩克04和阿積士的夏列特及薛耶治支援，今仗料再有進帳，一於支持主勝。 （香港時間周五凌晨2:00開賽） 來自北非的摩洛哥自一七年九月起未嘗敗績，過去七場不同戰線收錄六勝一和，最近五仗更全勝，手下敗將包括另一支決賽周份子塞爾維亞，今仗鬥同屬東歐的烏克蘭，料可再下一城。再者該隊於世盃決賽周分組賽將面對歐洲球隊西班牙和葡萄牙，教練連拿特矢言十分重視今場熱身賽：「我們在決賽周前只安排了三場友賽，所以每場都十分重要，球隊會...
2018-05-31
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優先預覽 混燃的士空間大改造
豐田代理本月中在跑馬地馬會俱樂部，舉行「三重冠」頒獎禮晚宴，席間兩輛從未曝光的全新款豐田Comfort LPG Hybrid新世代的士，忽然在會場外出現，令在場嘉賓大感驚喜。文、圖：彭志揚 據皇冠車行...
2018-05-31
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臨盆在即 身形Fit 大肚潮媽Kary破戒陪夫夜蒲
曾經歷小產之痛嘅人妻吳雨霏(Kary)，今年2月攜夫洪立熙(Brian)喺網上公佈佗B五個月喜訊，幸福滿瀉。已停工養胎嘅Kary得天獨厚，肥肚唔肥身，就算依家佗B9個月，都無乜水腫。早前happy f...
2018-05-31
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社論——追究到底 趕絕「豆腐渣」
繼房協揭發明華大廈重建地盤使用不合格鋼筋之後，昨天港鐵沙中線紅磡站又發現涉嫌鋼筋剪短，敷衍交差，幸及時查獲並糾正，否則變豆腐渣工程，害人不淺。涉事機構須嚴肅處理，絕對不能放過違法者。 偷工減料，不依施工程序，若不金睛火眼檢測，讓工程留下陷阱，日後隨時爆發，屆時要追究，有關承建人員或已去如黃鶴。 兩宗事件，證明房協和港鐵的監工制度有效，能夠及早查找施工紕漏，其他機構必須參考，並責成前線監察人員，加緊巡查，不要在貓捉老鼠的遊戲中，被老鼠逃脫。 房協表明等待承建商提交報告後，再決定如何處理，但為了公眾利益，不讓違法者以為可以輕易瞞天過海，若有違例的真憑實據，一定要報警，追究到底，...
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順理成章——試閘片有改進空間
雖然賽事已來到季尾階段，但仍有不少初上陣馬陸續登場，像剛周日賽事便有十匹新馬及四匹自購馬作來港後第一戰。研究這類馬，其中一個重要環節是看試閘影片，而當中又分田草、田泥及谷草閘，所花的時間倍於分析舊馬。如果閣下經常看試閘片的話，會發覺馬會提供的田草八百米和一千米試閘影片畫面最詳盡，播完普通鏡頭後還有像賽事巡邏影片的片段提供，只要肯用心細看，不難比較到同試各駒的走勢及表現。 在這類試閘片中，也可窺見開閘前各駒在閘廂內的舉動，筆者便不時留意馬匹在開閘前是否夠淡定，從而作出進度評估。 不過有些試閘片起步前的片段被剪輯得太短，所以未必看到所有情況，在此建議馬會在這方面可稍作改進，開閘...
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