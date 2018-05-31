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﻿伊健捐一日人工撐無國界醫生

2018-05-31 列印
■伊健獲邀擔任「無國界醫生」榮譽行動大使。
■伊健邀林珊珊一起拍宣傳片！
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　　每年7月7日是「無國界醫生日」，大會今年邀請鄭伊健擔任榮譽行動大使，並響應活動主題「救援力量 由1+1戴起」，他主動邀請其經理人兼好友林珊珊，夥拍無國界醫生救援人員梁屺瞻（Jimmy）醫生一齊拍攝宣傳短片和硬照，呼籲大眾捐出一日人工，在自己的崗位為人道救援工作出一分力。

　　伊健雖未能像Jimmy一樣親身到前線參與救援，但他和林珊珊都捐出一日人工，發揮「1+1」的力量。經過與Jimmy的接觸後，伊健讚歎「做無國界醫生唔係咁簡單」，正在學習寫劇本的伊健，有意日後以無國界醫生的故事為藍本，撰寫電影劇本。

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