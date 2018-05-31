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﻿懷孕狂接Job ﻿Coffee﻿﻿大讚BB好腳頭﻿

2018-05-31 列印
■懷有4個多月身孕的Coffee，昨日拍美容廣告。
■Coffee表示還接了高難度瑜伽表演工作。
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　　懷有4個多月身孕的林芊妤（coffee）昨日為其代言的美容品牌拍攝新廣告，她表示懷孕後重了6公斤，上圍也升Cup，更謂BB腳頭十分好，為這位準媽咪帶來不少工作。

　　Coffee稱接這廣告時未知懷孕，想不到會跟BB一齊拍。拍完這廣告，Coffee會跟未婚夫去旅行充電。曾考慮過旅行結婚的她，為免太操勞，選擇下月在港註冊兼安排兩家人食飯，婚事一切從簡。她說：「O依家以安胎為重，待BB出世100天後才舉行百日宴宴請親朋。」

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