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﻿大姐明叫林敏驄少啲廢噏

2018-05-31 列印
■大姐明（左二）玩得投入，勁窒主持人林敏驄（左三）。
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　　由林敏驄和梁漢文主持的ViuTV大型遊戲節目《Good Night Show全民星戰》，今次邀請了林建明、盧海鵬和賈思樂擔任嘉賓挑戰遊戲。向來口不擇言的林敏驄，其間竟被大姐明林建明多次窒到冇聲出，除了叫他做「打靶仔」，還叫他少啲廢噏。雖然被窒，但他全程仍笑騎騎，愈玩愈開心。

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