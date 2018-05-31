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﻿乃木坂齋藤化身日版「沈佳宜」

2018-05-31 列印
■日版《那些年》預告出爐，齋藤飛鳥與山田裕貴分別演「沈佳宜」及「柯景騰」。
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　　台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》於2011年上映時，於港、台等地都大收旺場。日本導演長谷川康夫最近將該片拍成日本版，並由人氣爆燈的組合乃木坂46成員齋藤飛鳥演日版「沈佳宜」，山田裕貴扮演「柯景騰」，電影將於10月在日本上映。

　　昨日首條預告片曝光，當中有多段《那些年》的經典場面，包括放天燈、排排坐在石壆上等都有出現。不少台灣網民看完後，大讚忠於原作，齋藤飛鳥演日版「沈佳宜」亦獲讚可愛。

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