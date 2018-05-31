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﻿田中圭煞科難捨「大叔」送抱痛哭

2018-05-31 列印
■田中圭送花給吉田鋼太郎時，忍不住大哭！
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　　日本熱爆男同性戀劇集《大叔的愛》日前煞科，飾演小職員的33歲男星田中圭，向先完成戲份的「大叔」、59歲吉田鋼太郎送花時，一度不捨攬住大叔爆喊，說是首次為拍檔煞科而喊，他更向拍檔和工作人員們說：「好喜歡大家！」

　　吉田坦言：「最初驚演得不好會變得很奇怪，但開始拍攝後發現，只要去愛圭就完全沒問題​​！」該劇上月啟播後成網友熱話，並將籌拍電影版。

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