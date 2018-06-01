﻿被起訴強姦 毛孩﻿Harvey﻿﻿若罪成勢踎25年﻿《宮心計2深宮計》

荷里活淫魔電影大亨Harvey Weinstein，去年爆出涉性侵多名女星後身敗名裂，上周向紐約警方自首後昨被起訴強姦等罪。Harvey的代表律師強調Harvey不會認罪；若他罪成將面臨最高25年監禁。本報記者



看着米爺，都覺得佢熱。忽爾盛夏，米米的毛來不及脫掉，厚厚的披了一身，有些將脫未脫的底毛，一撮撮依附着在頸項附近，伸手向牠背上一掃，是大把大把的掉下來，掉毛量相當驚人。



每到夏天，這些毛孩就煩惱，一個冬天裏儲下來保暖的毛毛，來到夏天就變成負擔，想甩也甩不掉。未梳毛的日子，牠們只得挑涼快地方睡覺，所以，開冷氣就變成必須了。



一路想替牠們剪毛，但有的貓大爺不喜歡。有朋友教路，只需把牠們肚子一層毛毛剪短就得了，貓爺們會涼快很多，未知這方法是否可行，大家家中的貓爺，是如何散熱的呢？荷里活電影業去年爆出性侵風波，涉案的Harvey Weinstein昨被正式起訴，曼克頓檢察官Cyrus R. Vance Jr.宣佈大陪審團投票決定將以一級、三級強姦罪以及嚴重性罪行3項罪名起訴Harvey。Harvey的代表律師Ben Brafman發聲明表示，對控罪不感意外，Harvey亦不會認罪；Harvey現時以100萬美元（約785萬港元）保釋候審，若罪成，他將面臨最高25年監禁。



至於美國歌手Taylor Swift近日被指怒炒其舞蹈員好友Toshi，事緣Toshi連番在社交網發表貶低女性的言論，包括貼上「女生滾回廚房」字句的圖片，有知情人士透露，「Taylor對Toshi感到憤怒和失望」。



此外，韓國男團Top Secret的20歲成員李庚河涉嫌於14年對同齡的女性A某做出猥褻行為，昨涉性騷擾被判罪成，但李的事務所表示會上訴到底。 太平所指疑兇百口莫辯之際，隆基急中生智，為其解圍。事後，何離向隆基請罪，隆基的決定令何離大為感動，矢志誓死追隨隆基。若芊偷偷探望被太平帶走的元玥，驚見元玥備受折磨，唯有求助王蓁。王蓁請求太平交還元玥，太平竟爽快答應。



