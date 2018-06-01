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﻿《飛虎》兄弟無情講 黃宗澤惡鬥吳卓羲

2018-06-01 列印
■兩兄弟為證明自己而愈行愈偏，兩人一黑一白，為達目的大戰連場。
■雅璇(陳凱琳飾)發現家俊同文洛(何佩瑜飾)有親密關係，決退出三角關係。
■曼娜(伍詠薇飾)利用同英蘭(龔慈恩飾)上契為藉口，諗計同家朗見面，家朗不願面對不正常的母子關係。
■曼娜安排家朗簽字做自己的保險受益人，家朗逐漸理解媽媽的苦心，嘗試修補母子關係，感情突飛猛進。
■警方發現曼娜只會親近家朗，為掌握曼娜黑材料，決委派家朗做臥底接近曼娜，宇航(苗僑偉飾)無奈告知。
■Kenny(梁烈唯飾)踢爆家俊與文洛的親密關被，原來文洛是Kenny的女友，因衰偷食而受到威脅，被逼倒戈。
■總督察雷焯鋒(張兆輝飾)向心理治療師慧珊(黃智雯飾)求婚。
■求婚時被國際犯罪集團首腦國斌(黃子恆飾)伏擊，家朗無奈在國斌面前向焯鋒開槍。(下圖)
■國斌唔再信任文洛，後者向家俊坦白自己的過去及認識Kenny的過程，家俊承諾幫她更成為情侶。
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        上周劇情講到做盡壞事的高逸泰(吳岱融飾)被正義囝囝家俊(吳卓羲飾)大義滅親，親手繩之於法。同父異母兄弟家俊及家朗(黃宗澤飾)本來唔太Close，因拉老竇一事而更加了解，關係有些微向好方面的變化，但下周劇情卻出現突變，被稱為警隊新星的家俊同做臥底做到成為黑道熱辣揸Fit人的家朗各走極端，衝突令兄弟關係日益惡化。 撰文：廖思慧
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