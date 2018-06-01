﻿紅館騷 分身比併 ﻿張敬軒﻿﻿帶網紅﻿﻿「降兩度」踩台﻿

靚聲王張敬軒一話開騷，門票三度加場，現鐵定本月14至19日在紅館舉行6場《HINSIDEOUT張敬軒演唱會》。今次軒仔會帶埋自創網紅「降兩度」踩台，成為首個一張飛睇「兩個人」的演唱會。「降兩度」隨住主題HINSIDEOUT現身，都係想將張敬軒的內心呈現畀觀眾，係一個影子投射，亦都帶出新鮮感。他笑說：「我冇諗過入行17年可以有另一個角色，換上另一個身份去唱歌依然受落，甚至唱出契機，好意外！」 採訪：方騫平 攝影：謝文光 鞋履：Jimmy Choo



服裝：Solid Homme @ Harvey Nichols (上衣)、Balmain @ Harvey Nichols(長褲)



形象：Constance Lee @ ConStyle 髮型：Terry Yeung @ CORNER 場地：Monkey Cafe@The Emperor Hotel



軒仔日前推出翻唱大碟《dahlia Ⅱ》，亦是相隔5年再度推出翻唱碟。今次的曲目更是從過百首黃偉文寫給女歌手的佳作中選出。唱高音無難度的他去年在網絡中玩嘢，將部分女歌手的歌曲降Key兩度演繹，旋即成為全城熱話，其後軒仔便以樂壇新人「降兩度」的名義，在Facebook親身演繹金曲，網友洗版，「降兩度」愈唱愈紅！



不過，在軒仔眼中「降兩度」性別不詳，只不過當時玩嘢帶住紫色爆炸頭開live，網民將「降兩度」設定係貌似「小忌廉」的女性。問佢點睇「降兩度」？他大笑說：「佢同張敬軒個外表性格好唔同，因為受到中國人傳統對歌星形象嘅制肘，張敬軒要斯斯文文，乖乖仔咁入屋，要好嚴肅同認真，但『降兩度』係好佻皮、好玩得、好開放、夠刻薄同抵死，大家睇到嘅張敬軒係唔會有嘅，而且佢覺得自己係國際天后，我對呢個『人』好有保留，因為佢太任意妄為！」



羨慕勁敵無偶像包袱



問軒仔喜歡張敬軒本人定「降兩度」時？他認真思考說：「呢條問題好難答…『降兩度』唔係我新歡，而係我勁敵，佢唔可以搶去我風頭！所以我會出招。不過，其實我幾羨慕佢可以零偶像包袱，喺表演可以鍾意做乜就做乜，古古怪怪唔靚衫唔著。到時(個唱)佢會唱女歌手嘅歌，個rundown同張敬軒果part完全唔同，好似分開兩個show做咁。嘻！礙於技術上問題，佢同張敬軒唔會同台演出。」



