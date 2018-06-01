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﻿張達明自認網上直播騷始祖

2018-06-01 列印
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　　張達明（達Ming）前晚接受曾華倩等主持的亞視節目《今晚見》訪問，自認是網上直播節目始祖，98年已開始做這類節目。

　　談到好友黃子華下月舉行的棟篤笑，達Ming道：「我當然有飛，我求子華給我。我一定要尾場飛，網上炒到萬5蚊一張，攞出嚟幾威風呀，豈料子華竟加場，變咗唔係尾場，激死我！」

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