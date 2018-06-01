﻿中環現身孕味濃 52歲朱麗倩疑再有喜

現年52歲的朱麗倩，與56歲老公劉德華育有一位6歲女兒劉向蕙（Hanna），當年已屬高齡產婦的朱麗倩，昨日爆出似再度有喜的傳言！



朱麗倩昨日被目睹帶同女兒Hanna在中環現身，兩母女在保鑣、助手等陪同，進出一幢名醫診所雲集的大廈，隨行人員小心翼翼「護駕」，戴上口罩的朱麗倩則穿上平底鞋及鬆身衫，但亦可見到她明顯「肚凸凸」，看來孕味甚濃！有指朱麗倩懷 Hanna期間，亦曾現身該大厦內的婦產科名醫診所。



華仔在本版截稿前未有回應有關傳言，據其官網資料，他將於下周六舉行Fans聚會，未知屆時會否有新消息宣佈。圖：資料圖片



