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﻿億元車陣

2018-06-01 列印
■早年嘅林寶Murcielago，配上「Aaron」車牌。
■ 14年購入780萬、有「牛中之王」美譽嘅林寶Aventador LP700-4 Roadster。設計師特別為城城調配墨綠色車身顏色，全球獨一無二，並命名為「 Aaron Tone」。
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  城城收藏約30部名車，估計共值逾億元，當中大多是限量版，如當年全球限量生產25部嘅幽靈之子，車價連稅1,200萬，之後再購入全球限量32部嘅法拉利FXX K，售價約2,300萬。名車更配上靚牌，曾以77萬買入三個自訂車牌「SKY」、「K1NG」、「AAR0N」，加埋就是「天王Aaron」；又對「887」諧音「呠呠車」車牌情有獨鍾。

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