﻿宣傳新歌忙到爆 陳慧琳缺席細仔畢業禮

陳慧琳（Kelly）昨日到電台為兩首新歌《Be With You》及《花見小路》宣傳。Kelly更自爆，為了今次宣傳工作，竟然忙到連細仔「小龍包」舉行畢業禮時，她都要返內地開工。



Kelly笑言唱《花》的技巧到現在才能駕馭，問她是否因為經常要叫兩個兒子令唱歌也可以更高音？她笑言：「沒錯！開了高音位，開了8年聲。（照顧兒子很勞氣？）不是，習慣了，雖然教仔不用勞氣，但跟他們交談也要有力，要用丹田氣。（之後會跟仔仔合唱？）是遲早的事，不過細仔「小龍包」比大仔更鍾意唱歌。」Kelly表示推出新歌後，宣傳工作很忙，她一時忘記於細仔的幼稚園畢業日安排了工作，她說：「內地節目沒法調。（細仔會否不開心？）有爸爸和哥哥便可，哥哥是他的偶像排第一，我排第二咋！」