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﻿與黃智雯拍親熱戲 譚俊彥預返家跪玻璃

2018-06-02 列印
■譚俊彥和黃智雯在新劇合演情侶。
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        譚俊彥和黃智雯為TVB劇《十八年後的殺人告白》試造型，兩人預有親熱戲。

        譚俊彥笑言劇中飾演斯文敗類，為配合角色現正勤做帶氧運動減磅，但不敢健身以免肌肉太發達。問他與黃智雯可有親熱戲？譚俊彥笑說：「應該有嘅都有，最多返去跪玻璃。」

  黃智雯就謂劇本根本未寫到有親熱戲。她坦言一劇接一劇沒有時間操弗，相信就連「胡說八道」計劃旅行都未能同行。提到劇名跟藤原龍也主演的日本電影相似，他們強調劇情大不同，不怕觀眾會混淆。
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