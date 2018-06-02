﻿訪港急趕 難抽空探黎明B女 人妻宋慧喬誓要做媽咪

韓國靚太宋慧喬昨日到中環出席手錶品牌活動，吸引大批粉絲追星。雖然大會事前表明喬妹不會答有關宋仲基、新婚生活或黎明等私事的提問，但當喬妹在受訪時聽到記者以英語提問，也一一大方回應，表示此行未有時間探望好友黎明的初生女兒。



宋慧喬昨日到中環出席歐米茄新店開幕禮時，粉絲甫見以短裙仔現身的喬妹即以韓文高呼：「姐姐好漂亮！」不時撥髮晒婚戒的喬妹賣口乖自稱是品牌的粉絲，高興今次獲邀出席活動，加上久未來港，可順道見粉絲。



其後喬妹移師往品牌新錶發佈慶祝派對，換了另一造型亮相，對於有指她將與朴寶劍合作新劇《男朋友》，她表示一切尚在洽談中，未決定是否接拍。喬妹又透露現時有時間旅行、看戲又跟久未見面的朋友相聚，也很喜歡香港，因很多朋友在這裏，但今次留港時間短，希望稍後約到幾個朋友出來。記者即問她可有時間去探老友黎明的初生女兒，她聽後大笑謂：「恭喜他，但今次時間不多，應該沒機會見到。」問到現年36歲的喬妹幾時生BB？她甜笑表示不知，「但會有這一天」。



鄧鉅明想同喬妹合照



鄧鉅明攜太太出席活動，鄧生有看喬妹主演韓劇，坦言想合照「集郵」，相信太太不會呷醋。談到旗下錶行早前遭搶劫，鄧生覺得自己有責任，保安方面鬆懈了，廿幾年前曾發生劫案，惟近年少了檢討，安全意識下降，他指當年持槍情況更恐怖，大讚警方破案快，店舖現已加強保安。鄧生指員工在案發時都驚，幸只經歷一分鐘，他初時以為是普通的爆竊案，其後才知涉案的是出名大賊。



苟芸慧擬到歐洲拍婚照



苟芸慧自爆爸爸前日來港過父親節，她往接機，原來爸爸和宋慧喬同時出閘，她想與喬妹合照，讚喬妹和宋仲基有夫妻相。問到苟姑娘是否與陸漢洋愈來愈有夫妻相，她竟笑言：「好驚喎！」但她也坦言覺得二人有些位愈來愈似。談到早前到紐約為工作穿婚紗拍照，剛巧陸漢洋也在場，於是客串以背影入鏡。至於正式婚紗照仍安排中，打算到歐洲取景，問到婚期，她估計在工作較少的年底。