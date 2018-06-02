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﻿32年後拍《Top Gun》續集 32年後拍《Top Gun》續集

2018-06-02 列印
■靚佬湯分享的軍Look背影照片甚有型。
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　　荷里活型佬湯告魯斯早前落實演出《壯志凌雲》（Top Gun）續集《Top Gun:Maverick》，該片於美國時間周三在聖迭哥軍事基地開拍，靚佬湯上載穿上空軍制服、拿着32年前《壯志凌雲》一樣的頭盔照片，他望着戰機的身影相當有型，相中更寫有原作電影對白「Feel The Need」。

　　靚佬湯的照片隨即被美國海軍及空軍用作網上搞笑互窒，空軍在Twitter留言︰「如果Maverick（靚佬湯戲中角色）真的想追求速度，可以跳上F-15E鷹式戰鬥機，最高速度達每小時1,875英里。」海軍方面其後就以電影對白回覆空軍。

　　另外，靚佬湯前妻妮歌潔曼近日受訪提到25年前曾兩度小產，當時丈夫正是靚佬湯。她指首度懷孕就出現宮外孕情況，十分悲痛；其後她和靚佬湯決定領養女兒Isabella和Connor。

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