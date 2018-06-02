﻿與YoYo又傳婚變 王浩信：唔想再回應

王浩信與太太陳自瑤（YoYo）屢傳婚變，兩人多次否認，近日再傳YoYo主動提出離婚，事緣她在社交網以分享正能量為題留言「一次重要的抉擇勝過千百次的努力！」惹起婚變揣測，不過王浩信昨日以短訊否認婚變稱：「唔係事實嘅嘢我唔想再回應啦，多謝大家關心。」



朱千雪與李佳芯分別曾於劇集《EU超時要空任務》及《踩過界》跟王浩信合作過，兩人出席護膚品牌活動時，對於王浩信傳離婚，二人均表示不過問對方家事，佳芯說：「耐不耐都傳，佢哋未有回應？我亦不方便講人哋，去年我跟王浩信合作，亦有一齊出席活動，無問關於感情事。（如兩人真離婚可感可惜？）會，始終有小朋友，相信佢哋會好努力為小朋友維繫感情。」朱千雪則謂上次跟王浩信見面於《慧妍雅集》晚宴，當時對方好開心亦心情幾好，又指合作時知道王浩信好錫家人和女兒。早前譚俊彥與陳自瑤合作拍《包青天》，他表示不察覺對方有異樣，亦不會過問別人家事。