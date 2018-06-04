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﻿何雁詩自認被男友當公主 　　

2018-06-04 列印
■何雁詩一身運動裝，出席宣傳活動。
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        何雁詩昨到尖沙咀出席一運動品牌的宣傳活動，她透露本月29日便播映她扮演公主的新劇，自言現實生活中也是公主。問到是否因公主性格令男友鄭俊弘難頂？她否認，更指男友覺得很正，因他成為皇室成員而感到榮幸。談到早前去滑水卻未有在社交網分享其三點式泳照，是否男友不許她性感示人？何雁詩說：「他沒所謂的，只要沒有露出重要部位便可。」

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