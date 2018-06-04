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﻿李美慧讚老公體貼支持事業

2018-06-04 列印
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　　落選港姐李美慧與富商曾文豪，昨雙喜臨門於淺水灣舉行婚禮，圈中好友陳展鵬、陳爽、無線高層樂易玲等到賀（見圖）。一對新人受訪時應傳媒要求咀嘴三次。新娘子李美慧則表示婚後會繼續拍劇至8月，其間會好好養胎，又大讚老公好，指只要她鍾意就可繼續拍戲。

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