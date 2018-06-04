李美慧讚老公體貼支持事業
地監局發展商出辣招遏止 地產經紀毆鬥 扣佣或「停賽」
新盤搶手，經紀為食佣，出盡法寶拉客，競爭激烈，上周接連發生兩宗經紀群毆事件，賣樓處外變格鬥場。地產監管局與多個發展商商議後，昨天決定出「撒手鐧」，禁止地產代理公司的無牌員工參與樓盤推銷，若再有經紀打架...
2018-06-04
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倘美推制裁協議成果將無效 中方聲明貿談有進展
中美經貿磋商有新進展！兩國昨展開第三輪中美貿易談判，中方於會後發表聲明，形容雙方談判取得積極和具體進展，相關細節有待最終確認，但談判成果以不打貿易戰為前提，又警告若美方推出包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。 中國國務院副總理劉鶴率領的代表團，昨在北京釣魚台國賓館與由美國商務部長羅斯牽頭的美方代表團，展開第三輪中美貿易談判。中方會後發表聲明表示，中美就落實兩國在華盛頓的共識，在農業、能源等多個領域進行良好溝通，並取得積極、具體進展，惟細節有待雙方最終確認。 聲明又指，中美之間達成的成果應基於雙方相向而行，並以不打貿易戰作為前提，但強調若美方...
2018-06-04
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低薪受歧視性騷擾 前啦啦隊員告美式足球隊
美國美式足球隊休斯敦德州人（Houston Texans）又再惹上官非，五名前啦啦隊成員指控球隊的薪酬過低，不但未有向她們支付當初承諾的報酬；且福利保障不足、歧視，以及遭受性騷擾，更威脅要解僱反抗的人，致眾人被迫在恐懼中生活。 休斯敦德州人五名前啦啦隊成員，在律師陪同下入稟當地法院並召開記者會，聲淚俱下指控球隊薪酬過低，不但沒有按承諾支付當初約七元三角美元（約五十七港元）時薪，演出時沒有提供交通福利，工作環境亦不友善，其人身安全也得不到保障，教練更曾當眾嘲笑隊員身材肥胖。 她們的代表律師奧爾雷德批評，球隊每年向男球員支付數以百萬計美元薪金，卻刻薄對待任職啦啦隊員的女性，是性...
2018-06-04
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柏蔚山折實1953萬入場
港島北角區接連有多個新盤推出，其中由新世界及培新合作發展的柏蔚山，發展商於數日內一條龍開放示範單位、公佈首批價單兼火速加推，合共公佈185伙價單，定價2441.3萬元起，計算最高20%折扣後，折實19...
2018-06-02
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何杲：航空樞紐仍受歡迎 國泰力擴機隊規模
機場第三跑道將於二○二四年落成啟用，以香港為基地的國泰航空（293）未來幾年接收近約八十架新客機，每年運力提升百分之四至五，到二○二四年時國泰的規模及運載能力，將較去年大幅提升百分之三十至四十。國泰航...
2018-06-04
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文仙尼以隊長為餌 巴神必滅荷
巴洛迪利事隔四年重返意大利國家隊，近兩場友賽即收錄入球和助攻各一，教練文仙尼透露或將隊長臂章交予此子。廿七歲的「巴神」今晚友賽勢以表現證明自己修心養性勝任隊長一職，領軍主場擊敗往績稍遜的荷蘭，主勝去馬！（香港時間周二凌晨2:45開賽） 剛結束一季，巴洛迪利於尼斯表現出色，法甲上陣廿八場取得十八球，適逢恩師文仙尼接掌意大利帥印，造就今次事隔四年的重召。他亦生性於近兩場友賽鬥沙特阿拉伯和法國分別取得一球一助攻。文仙尼更透露，有機會向「巴神」委以隊長重任：「只要他於國家隊表現穩定，或會成為隊長。」 橙軍往績輸蝕 意大利和荷蘭皆意外無緣世界盃決賽周，近況亦相若於近三場友賽均...
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U12+雙鏡攝力強橫
近期新旗艦手機，焦點全部落在鏡頭一環，包括HTC年度旗艦U12+，首次裝上雙主鏡頭，即以高分進佔《DxO Mark》排行榜第二位，影相靚之餘，二代Edge Sense 2操作亦夠聰明，新增Double...
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雯女自揭未婚受爸爸影響
鄧萃雯、張崇德和林曉峰昨出席「擁抱家．快樂爸」活動，單身的雯女分享父母離婚對她的影響，她指自小和祖父母同住，對自己影響很大，所以一直想找個有爸爸感覺的男朋友，但因缺乏安全感，一有問題她就會離開，故每段...
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社論——抵禦流感 讓港人優先打針
流感可以殺人，大家不要掉以輕心。去年疫苗一度短缺，引起公眾擔心。今年政府如臨大敵，預訂更多劑疫苗，並呼籲私家醫生多作儲存。醫生組織應該發聲，促請醫生成員讓港人優先注射。 今年對疫苗需求更大，因為政府將開展「學校外展疫苗接種先導計劃」，與私家醫生合作，到學校為學童打針，加上政府放寬疫苗資助計劃的年齡下限，由六十四歲降低至五十歲，預計八十四萬人受惠。衞生署為儲足「彈藥」，已向藥廠預訂逾十三萬劑疫苗。 政府亦呼籲私家醫生多訂購疫苗，以備不時之需，因為一旦進入流感高峰期並出現死亡個案，市民打針需求將大增，若私家診所無法供應，政府也愛莫能助。 近年多了內地人來港打針，若疫苗充裕，當然...
2018-06-04
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重點出擊——超強快駒優點齊備
馬季踏入倒數階段，只尚餘十一次賽事，近日大家常談論的話題，總離不開幾個榜尾馬房，有甚麼鬼斧神功令馬房成功達標。不過，筆者就寧願花心思去留意一些有近態而局限於谷草較佳的馬匹之部署，正因為谷草賽只餘下五次，谷戰能手確實要好好把握。 周三谷草第四班一六五○米的一大特色，就是負重磅的馬匹特別多，當中有四匹剛從三班降下，另有幾匹班頂馬列陣。而此場快馬看來並不多，所以筆者認為「超強快駒」的形勢甚為有利，因為此駒跑法非常彈性，估計可跟守中前位置。而此駒上季九戰從未失前五名，當中更兩捷，今季至二月份才復出參賽，或多或少與健康有關，但此駒在總場次518的走勢，看來狀態已漸入佳境。該役此駒以第...
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