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﻿雯女自揭未婚受爸爸影響

2018-06-04 列印
■雯女分享父母離婚對她的影響。
■左起：林曉峰、雯女和張崇德齊出席活動。
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　　鄧萃雯、張崇德和林曉峰昨出席「擁抱家．快樂爸」活動，單身的雯女分享父母離婚對她的影響，她指自小和祖父母同住，對自己影響很大，所以一直想找個有爸爸感覺的男朋友，但因缺乏安全感，一有問題她就會離開，故每段感情都無疾而終。雯女說：「我爸爸比較花心，他兩段婚姻都失敗，我到現在都不結婚都是被他影響，細個無爸爸在身邊，變了甚麼都靠自己，但信主後，有天父代替地上父親的愛，令我愈來愈有安全感，還在等一個好男人出現。」

　　張崇德則帶同11歲兒子日希到場，講到父親節將至，張崇德表示不會特別慶祝，因為仔女平時都好錫他，笑指有年兩兄妹一齊整了個心形Pizza給他，令他非常心甜。
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