﻿呻仔女大細超 ﻿森美﻿﻿自爆同兒子斷交數月﻿

森美昨日接受康子妮主持節目《當家好爸》訪問，分享與子女的相處之道。他大呻老婆及一對仔女均不會為他慶祝父親節，去年也只獲送一張用原子筆寫祝賀詞的A4紙，老婆的母親節卡卻有顏色及公仔。



森美在節目中又自爆與兒子已斷絕來往數個月，事關兒子赴英國讀書後，經常不回覆其短訊，直至他警告兒子若再不回覆便沒收其智能電話，改送一部祖父母專用的超舊款電話，兒子才承諾會回覆短訊。他說：「兒子已15歲，進入青春期了。（嫌你老土？）直頭覺得我核突O添啦！我也自覺愈來愈囉嗦，好似阿叔，也要減少哦他。」不過，森美坦言也沒有送禮物給父親，對母親依然粗聲粗氣，所以明白兒子的情況。



