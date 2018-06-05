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﻿《某日某月》原島被摑戲曝光

2018-06-05 列印
■呂頌賢摑原島的戲份好真實。
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　　英皇電影《某日某月》導演劉偉恒為令電影節奏更明快緊湊，迫不得已剪掉不少場面，決定在DVD重新收錄珍貴刪剪片段，作為回饋粉絲的彩蛋，其中全片罕見「動作場面」，原島大地被戲中「爸爸」呂頌賢掌摑五巴一幕率先曝光。原來當日拍攝是真摑了5、6次，雖然呂頌賢已留力，但原島被摑後更痛得要敷冰。

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