﻿蜜月贈興 林子善爆婚前情慾對話 愁爆Hea街 諗計拆彈

36歲嘅「綠葉王」林子善，今年4月與拍拖5年嘅女友董佩欣（Kary）拉埋天窗，搞咗個星光熠熠百萬婚禮，近日先有空去日本大阪補度Honeymoon。惜上周突然爆出專一好男人子善，婚前曾與圈中人L小姐「閃拖」，冧女情慾錄音離奇流出，似為新婚人夫贈興。事後子善夫婦雖齊心晒恩愛，力證無影響夫婦關係。但日前晚上，本報喺銅鑼灣發現子善一支公心事重重hea遊，漫無目的行超市又愁爆吔麵，其間一直手機唔離手，似乎諗計點樣拆彈喎！



林子善16歲曾獲周星馳賞識，喺《喜劇之王》中飾演「洪爺」一角出道，其後事業無起色，更試過3年零收入。幸好子善肯捱肯學，近年創業重整經濟，做咗4間茶餐廳老闆、有兩樓揸手，仲一切以老婆為先，係個滿分好男人。



惜子善嘅美滿婚姻卻招人眼紅，日前有報道指子善和Kary早年分手空窗期間，男方與女藝人L小姐撻着兼火速同居，近日流出子善與L小姐嘅情慾錄音，內容大膽露骨：「我咪喺張牀度，聞緊你殘餘嘅氣味」、「經過昨晚0.01接觸，令我更加掛住你呢隻寶貝」等，不過兩人拍拖個多月，子善就提出分手，同Kary復合。其後人夫直認此事，謂已係兩年多前舊聞，太太亦知情，原來Kary在婚前兩個月已收到短訊內容，而子善當時已向老婆坦認一切，指當時是回復單身才與女藝人發展，強調口依家一心一意對太太。



爆料拆穿子善扮專一



子善有好老婆Kary力撐，但好男人形象一夜插水，都有啲頭痕。日前晚上7時許，身為健身教練嘅佢喺銅鑼灣教完堂，一支公無聊四圍行都唔想返屋企。先見佢獨自喺時代廣場嘅city'super行逛，睇吓零食、醬油等，兜咗幾個圈明顯hea時間，逗留15分鐘無買嘢就離開喺街頭漫步。人夫一直緊握手機眉頭皺，每當有訊息都馬上回覆，又錄語音訊息。無聊行咗十分鐘，步行至大坑寓所附近又無即時返家，反而四圍望搵餐廳醫肚，未幾去咗間麵店食麵，繼續邊食邊玩手機，唔敢咁早返家面對愛妻。



採訪 : 梁志明



