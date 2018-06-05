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﻿緋聞女升cup拍戲

2018-06-05 列印
■現年26歲嘅林莉嫻15年尾谷胸拍攝《鴨王2》，之後就變咗「失蹤人口」。
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  子善雖拒絕透露L小姐身份，但有指佢疑似與前晶女郎林莉嫻(Leslie)合演電影《鴨王2》時譜出短暫情緣。身高176cm、擁43吋長腿嘅Leslie做model時上圍報稱32吋，後疑「變靚」及升cup入行拍戲。據悉，女方已退出娛圈喺英國生活。
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