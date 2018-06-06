  • 2018年6月6日 星期三
  • 27º
  • 95%
熱門： 沙中線唐琳玲一號戒備信號梁游六四晚會

日報新聞 > 娛樂

﻿內地拍劇注重環保 ﻿佘詩曼﻿﻿自備食物餐具﻿

2018-06-06 列印
■阿佘日前43歲生日，獲一眾圈中好友齊為她慶祝。網上圖片
■阿佘笑言着得清爽一點，可以減少開冷氣。
Previous Next

　　佘詩曼昨日化身「環保大使」出席「香港綠色日」啟動禮，她透露在內地拍劇都講究衞生及環保，會自備食物及有套私家餐具。

　　佘詩曼提到近日香港天氣酷熱，為了環保盡量避免全屋開冷氣，笑言可跟她一樣穿得清爽一點。談到環保習慣，她說：「在內地拍劇自己都會自備食物，所以餐具都會一Set過，又會衞生啲。」此外，上月28日43歲牛一的阿佘，被問到有Fans希望她盡快找到另一半，她笑說要睇緣份。而昨日驚爆林燕妮因肺癌逝世，阿佘表示當年憑《十月初五的月光》得獎曾接受對方訪問，大讚對方係一個值得尊重的前輩。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd